Abbiamo il primo nome di Moon&Stars 2020

LOCARNO - Gli organizzatori di Moon&Stars hanno annunciato il primo nome dell'edizione 2020 della kermesse musicale locarnese.

Si tratta di un gradito ritorno in Piazza Grande per un artista che, ormai, è da considerarsi un habitué del festival: Lenny Kravitz. Il 16 luglio si preannuncia una serata dalla grande carica di rock ed energia. Kravitz snocciolerà i grandi classici del suo repertorio - da "Are You Gonna Go My Way" a "Fly Away", fino a "I Belong To You" - per un pubblico che lo ama molto.

Da oggi fino a venerdì verrà annunciato un nome al giorno dei partecipanti a Moon&Stars 2020.