«Ecco com'è stato per me mollare Robert Pattinson»

LOS ANGELES - Dovevano sposarsi e poi... niente di fatto. Lo stop della stellina del soul FKA Twigs e il bel Robert Pattinson, avvenuto ormai nel (lontano?) 2017 pare aver avuto effetti benefici sulla cantante.

Lo conferma la diretta interessata che si è aperta per la prima volta al New Music Daily: «Quando si sta con qualcuno capita che le vostre vite diventino un tutt'uno e tu non capisca più bene chi sei. Per me è stato così, ho dovuto dire basta per capire chi fossi, da adulta».

La 31enne ha continuato: «Mi sembra che il mio tempo oggi sia ancora più prezioso, così anche il mio corpo e le parole che dico. Mi sento più aperta, mi sento più soffice, e mi trovo a ridacchiare più spesso... Ho un cane, facciamo passeggiate. Non mi sono mai sentita così giovane, è come avere un te bambino dentro, vivo».