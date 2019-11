Oltre un milione per gli anelli di matrimonio di Nicki Minaj

LOS ANGELES - Sembra che il marito di Nicki Minaj abbia speso ben 1 milione e 100mila dollari per comprare dei costosissimi anelli per il loro matrimonio. La cantante ha giurato amore eterno a Kenneth Petty da pochi giorni, e sebbene durante la cerimonia i due non abbiano utilizzato gioielli, adesso si sono finalmente infilati reciprocamente l'anello al dito e i preziosi sarebbero costati oltre 1 milioni di dollari.

Postando una foto in cui appare insieme al coniuge in un costume di Halloween, la pop star ha scritto su Instagram: "I nostri anelli sono di Rafaello and Co.". Sebbene nell'immagine sia difficile riuscire a vedere i due anelli, a postarne una foto chiara è stato proprio il profilo dell'azienda che li ha realizzati, confermando di averli prodotti per la 36enne e il compagno. Accanto allo scatto si legge: "Congratulazioni al Re e alla Regina. Vi auguriamo tantissimo amore e tantissima felicità insieme. Grazie per la fiducia che ci avete accordato e per aver scelto noi per disegnare e creare questi due pezzi molto speciali".

Il brand ha poi fatto sapere tramite il sito TMZ che Kenneth ha pagato di tasca propria per gli anelli, che hanno al centro un diamante da 17 carati, e che lo scontrino è stato di ben 1 milione e 100mila dollari.