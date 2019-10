Michael Douglas: «Avere una moglie giovane mi fa stare meglio»

LOS ANGELES - Michael Douglas ha rivelato che essere sposato con una donna più giovane di lui lo fa stare bene. L'attore 75enne ritiene che essere il marito di Catherine Zeta-Jones, che ha 25 anni meno di lui, e avere un padre ancora in forma sia una cosa fantastica. Durante un'intervista rilasciata al "The Ellen DeGeneres Show" ha detto: «Vado avanti, circa otto o nove anni fa ho avuto un cancro e ho pensato che sarei potuto morire. Ma una volta che mi sono rimesso in salute, ho ricominciato a vivere la mia vita e ora mi sento bene. Avere una moglie più giovane di me mi fa stare meglio, inoltre ho la fortuna di avere ancora mio padre (Kirk Douglas, 102 anni, ndr) in gran forma. Quindi sì, va tutto bene, non potrei pensare diversamente».

Michael in una precedente intervista aveva rivelato che il segreto di un matrimonio duraturo e felice è cercare di essere sempre educati e gentili. Aveva raccontato: «Penso che la cosa più importante sia il rispetto e l'educazione reciproca. A volte si dà per scontata la persona che si ha accanto e non dovrebbe essere così. Magari non ce ne rendiamo conto ma capita spesso di spendere più energie per persone che non conosciamo o frequentiamo di meno piuttosto che per il nostro partner».

«Cerco sempre di ricordarmi quanto sono fortunato ad avere Catherine con me. Mi ci è voluto molto tempo per capire che i sentimenti vanno esternati, perché è bello che la persona che si ha accanto sappia di essere davvero speciale», ha concluso.