Chrissy Teigen e il tatuaggio che divide

LOS ANGELES - Nuovo polverone social per Chrissy Teigen. La modella è stata ricoperta di critiche dopo aver presentato il suo più recente tatuaggio. Se l’intento era quello di avere sulla sua pelle le date di nascita delle persone a lei più care - come quelle de suoi figli - in molti hanno trovato di poco gusto tatuarsi numeri sulla parte interna dell’avambraccio, facendo riferimento all’Olocausto.

La moglie di John Legend ha ricevuto però anche il sostegno di molte persone, fra queste si è fatto notare un utente di internet ebreo, la cui famiglia è scomparsa durante quel tragico periodo: «Questo tatuaggio non ha assolutamente nulla a che fare con i numeri che sono stati scritti sul braccio di milioni di persone, ebrei e non ebrei». Molti altri hanno semplicemente puntato sul fatto che è stato un gesto d'amore e non bisogna andare oltre.