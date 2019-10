Cody Simpson ha aspettato 10 anni per chiedere a Miley Cyrus di uscire

LOS ANGELES - La nuova coppia formata da Miley Cyrus e da Cody Simpson ha avuto un periodo d'incubazione parecchio lungo: 10 anni. Da tanto, infatti, il cantante australiano si era accorto di amare la popstar americana e già quando aveva 12 anni aveva reso pubblici (su Twitter) i suoi sentimenti.

Simpson, però, non ha mai voluto farsi avanti sapendo della relazione tra Cyrus e il fidanzato e poi marito Liam Hemsworth. Il loro primo incontro risale al 2012 e nel 2015, dopo aver collaborato per un progetto di beneficenza, i due sono diventati amici. Negli scorsi giorni il loro rapporto avrebbe avuto un salto di qualità.

È presto per dire se sarà una storia destinata a durare nel tempo, mentre fonti vicine alla cantante hanno spiegato a Tmz perché quella con Kaitylinn Carter si è spenta così in fretta. Miley si è spaventata di come le cose stessero succedendo in fretta e ha preferito bloccare tutto. Eppure per due mesi le due ragazze sono state praticamente inseparabili, in patria e in vacanza all'estero, specialmente in Italia. Addirittura ci furono voci di un possibile matrimonio. Carter e Cyrus sono rimaste però in buoni rapporti, assicurano coloro che le conoscono.