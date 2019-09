Kit Harington non ha mai visto l'ultima stagione de "Il Trono di Spade"

LONDRA - Kit Harington ha rivelato di non aver mai visto l'ultima serie de "Il Trono di Spade". L'attore, che nella famosissima saga fantasy della HBO interpreta Jon Snow, ha ammesso di non aver ancora avuto il coraggio di vedere l'ultima stagione dello show. In un'intervista rilasciata durante gli Emmy Awards ha spiegato: «Non ho ancora visto l'ultima stagione. Non ho ancora trovato il coraggio, ma so quanto impegno c'è voluto per girarla. È stato difficile dire addio a una serie per cui ti sei impegnato così tanto. Ho recitato per dieci anni ne 'Il Trono di Spade' ed è inevitabile rimanere coinvolto emotivamente. Questo mi ha portato ad avere difficoltà a vedere l'ultima serie».

Poco dopo la fine dello show il 32enne aveva fatto sapere di non dare affatto credito alle critiche fatte dai giornalisti sull'ultima stagione e sul suo personaggio. «Non voglio risultare maleducato o cattivo. Ma se c'è qualche critico che trascorre più di mezz'ora a scrivere qualcosa di negativo su di me o sulla serie sinceramente non mi importa niente», aveva dichiarato. «So quanto lavoro c'è voluto da parte di tutti. So quante persone hanno fatto del loro meglio per creare uno show del genere. Conosco la pressione e lo stress che le persone coinvolte in questo progetto hanno dovuto subire, quante notti insonni hanno passato tra lavoro e revisioni», aveva spiegato. «È andato tutto come doveva andare per ogni singolo personaggio della storia. Se poi le persone si sentono deluse da questo finale, a me non importa, perché abbiamo fatto tutti del nostro meglio», aveva concluso.