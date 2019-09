Prati-gate, «la più grande fake news dell'anno»

ROMA - Massimo Giletti è tornato a parlare del Prati-gate spiegando di aver deciso di affrontare la questione nel suo programma "Non è l'Arena", in onda la domenica sera su La7, perché si tratta del più grande caso di "fake news" degli ultimi tempi. «Mi sono occupato del caso di Mark Caltagirone perché rappresenta la più grande fake news dell'anno. Mi interessava capire come, in una tv che ostenta i corpi, sia diventato dominante un caso dove il corpo non c'è», ha raccontato il conduttore durante un'intervista rilasciata al settimanale "Oggi".

Il 57enne si è poi detto ancora perplesso su quanto accaduto e ha ammesso di non avere un'idea chiara su quale sia la verità. «Sarà la giustizia a stabilire che cosa è successo. Pamela Prati ha ammesso di aver sbagliato. Ma ci sono tante cose ancora oscure», ha spiegato.

Giletti, che in occasione della prima puntata della nuova stagione della sua trasmissione ha avuto ospite proprio la showgirl sarda, ha recentemente criticato il modo in cui è stata gestita l'inchiesta da Barbara D'Urso e il suo staff, lanciando anche una frecciatina alla conduttrice di Canale5. «"Non è l'Arena" è lontano da nani e ballerine. Nella vita di ognuno, gli amici sono pochi, due o tre, e di solito sono quelli con cui si cresce», ha concluso.