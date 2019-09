Volete dire che è la volta buona che riusciremo a farci insultare da Alexa?

LOS ANGELE - Samuel L Jackson sarà la prima celebrità a subire il trattamento "robot" e dal 2020 potrà diventare parte integrante dell'assistente vocale casalingo di Amazon Alexa.

Stando a quanto comunicato dall'azienda, infatti, non si tratterà di una semplice registrazione ma di un vera e propria intelligenza artificiale plasmata su modello dell'attore e che prenderà ispirazione da lui e dai personaggi da lui interpretati. Aspettatevi quindi citazioni da filmoni come "Pulp Fiction" («Il cammino dell'uomo timorato...»), "Die Hard", "The Avengers", "Shaft" e il trash-cult "Snakes on a plane" (roba del peso di: «Levate quei ca**o di serpenti da questo ca**o di aereo»)

Dobbiamo quindi prepararci a una pioggia di “vaffa”? Stando ad Amazon se si vorrà... sì. L'opzione parolacce è inclusa - e come potrebbe non esserlo? - e potrà essere accesa o spenta a discrezione dell'utente.

Jackson, conferma l'azienda, non è il primo di una serie di "assistenti digitali vip" che verranno pubblicati nel 2020. Ah, ovviamente per ora il tutto sarà solo in inglese.