Emma Marrone, il Tg1 dà per certo il tumore: solo una gaffe?

ROMA - Il Tg1 potrebbe aver fatto una gaffe sulla malattia di Emma Marrone. La cantante ha infatti recentemente annunciato di doversi prendere un periodo di pausa per un problema di salute, senza però spiegare esattamente di cosa si tratti. «Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute», ha fatto sapere via social qualche giorno fa. Visto che l'artista salentina ha combattuto contro un tumore alle ovaie 10 anni fa, molti hanno subito pensato alla possibilità di una recidiva. Eppure la 35enne non ha mai confermato la notizia.

Il Tg1, il più seguito dagli italiani, durante l'edizione dell'ora di pranzo di martedì 24 settembre ha però dato per certo il fatto che Emma abbia proprio un tumore. Durante un servizio sulla diminuzione dei tumori in Italia, la giornalista Ada De Santis ha detto: «Sempre più giovani sono colpiti da tumore, ultimo il caso di Emma Marrone». Il Professor Francesco Cognetti, direttore del Dipartimento Oncologico dell'Istituto Nazionale Regina Elena, intervistato durante il servizio arriva addirittura a fare gli auguri di pronta guarigione a Emma, spingendosi anche a parlare del tipo di tumore che la Marrone starebbe affrontando.

«Alcuni tumori sono frequenti anche nell'età giovanile. Noi auguriamo a Emma Marrone una pronta guarigione. Sappiamo dalle notizie che sono state diffuse che è affetta fortunatamente da una neoplasia abbastanza sensibile ai trattamenti medici in cui anche la chirurgia può giocare un ruolo fondamentale», dice il medico. Che si sia trattato solo di una gaffe? Oppure la testata del primo canale Rai ha informazioni non ufficiali sullo stato di salute di Emma?