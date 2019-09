Lindsay Lohan è di nuovo single

LOS ANGELES - Lindsay Lohan è tornata single. L'attrice 33enne ha appena rivelato di essersi lasciata con il fidanzato misterioso che le era al fianco da un po'. Sebbene non abbia voluto rivelare il nome dell'ormai ex compagno, durante un'intervista nello show 'The Kylie and Jackie O Show' ha detto: «Mi stavo frequentando con questa persona, ma oggi ci siamo lasciati. Nessuno conosce la sua identità. Oggi è una giornataccia per me».

Recentemente la Lohan ha rivelato di stare per lanciare una nuova serie tv dopo che il suo show "Lindsay Lohan's Beach Club" è stato cancellato da Mtv per ascolti troppo bassi. Durante un'intervista rilasciata in Australia ha spiegato di stare scrivendo «una serie che andrà in onda in America». E che «si tratta di qualcosa simile ad un reality show, ma non esattamente un reality». Il programma oltre alla sua partecipazione vedrà protagonisti anche altri membri della sua famiglia e lei sarà un po' il "burattinaio" della situazione.

Inoltre Lindsay sta per tornare sulle scene musicali con il suo nuovo single dal titolo provocatorio "Xanax". Era dal 2008, quando uscì il brano "Bossy", che non pubblicava nuova musica.