Michèle è la "Bella Bella" di Luca Hänni

ZURIGO - Luca Hänni ha pubblicato ieri il videoclip del suo ultimo singolo “Bella Bella” e 20 minuten ha colto l'occasione per intervistarlo.

Parla della tua fidanzata Michèle?

«Parla di una donna bellissima, che tira fuori il meglio di me. È naturalmente Michèle, ma ognuno la può interpretare a modo suo».

Nel video mostri nuovi passi di danza: hai scelto tu le coreografie?

«Non sono il migliore nell'inventarle (ride, ndr). Preferisco che sia qualcun altro a crearle e poi io le imparo. Per questo abbiamo un coreografo».

Per te è facile imparare nuove coreografie?

«I passi mi entrano velocemente in testa. Per il video di “Bella Bella” abbiamo provato due giorni - un anno fa le cose andavano più a rilento».

Cosa è cambiato dopo il quarto posto all'Eurovision Song Contest?

«Molto. Tengo più concerti all'estero e ho più eventi con la stampa. Inoltre suono in eventi più grandi, per i quali prima non venivo preso in considerazione».