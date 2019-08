Morgan e Sanremo: «Amadeus? Come chiamare un elettricista a riparare un lavandino»

MILANO - Morgan approderà in radio a partire dal mese di settembre - "Cantautoradio", su Radio2 Rai - e al Corriere della Sera dice la sua sulla musica in tv e specialmente sul Festival di Sanremo e quelle che, a suo dire, sono le logiche commerciali che regolano la conduzione della kermesse.

«Oggi tutti si intendono di musica, ma la competenza è un’altra cosa. Però questo non interessa, tanto che avremo un esperto di quiz a Sanremo. Amadeus è un grande professionista, ma è come chiamare un elettricista a riparare un lavandino, spero almeno che faccia dei quiz sulla musica». Quindi meglio Baglioni? «Lui era perfetto, ma non faceva il direttore artistico, faceva Baglioni. Io mi sarei vergognato al suo posto, a cantare i miei brani ogni tre minuti e a trasformare il Festival in un concerto di Baglioni. Quest’anno io e Chiambretti avevamo presentato il nostro progetto, ma evidentemente si preferiscono gli indovinelli».