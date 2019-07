NEW YORK - Heidi Klum e Tom Kaulitz si sono sposati… cinque mesi fa. La notizia del matrimonio segreto, svelata da Tmz, coglie tutti di sorpresa.

La coppia aveva annunciato future nozze lo scorso dicembre, ma non aveva voluto svelare la data scelta. La cerimonia si sarebbe svolta il 22 febbraio, a un anno esatto dal giorno in cui si sono conosciuti. Dopo il rito avrebbero festeggiato con una cena nel famoso ristorante Mr. Chow di Los Angeles. Conferme dai due protagonisti non sono ancora arrivate.

La modella e conduttrice è al terzo matrimonio, dopo quello con l’hairstylist Ric Pipino (1997-2002) e con il cantante Seal (2005–2014). Con il chitarrista della rock band Tokio Hotel sarà la volta buona? Lei ci crede, aveva già raccontato che i suoi matrimoni falliti non le avevano fatto passare la voglia di credere nell'amore. «Sono stata già sposata due volte. Ma credo ancora nell'amore e anche nell'istituzione del matrimonio. Davvero. Anche se ho fallito due volte. Probabilmente non sono semplicemente molto brava in queste cose. Però adesso ho trovato una persona meravigliosa, quindi vediamo cosa succede».

Heidi sempre recentemente ha anche affrontato l'argomento della differenza d'età tra lei e il compagno, dicendo di essere stufa di doversi sentire ogni volta in dovere di dare delle spiegazioni. Parlando del musicista, che ha 17 anni meno di lei, ha raccontato: «Non penso così tanto al fatto che sto invecchiando. Lo so, sta succedendo a me e sta succedendo a tutti. Ma non è che mi alzo la mattina, mi guardo allo specchio e dico: 'Oh mio Dio! Oh mio Dio!'. Ultimamente sono più gli altri a ricordarmi quanti anni ho che non io a pormi il problema».