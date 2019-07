Chiara Ferragni: «Basta criticarmi per il mio aspetto fisico»

MILANO - Chiara Ferragni ha risposto agli attacchi sul suo aspetto fisico ricevuti su Instagram da alcune follower. «Donne ricordatevi che questo passare il vostro tempo a insultare altre donne non vi renderà più belle, più attraenti, più intelligenti, più divertenti, vi renderà solo delle persone molto tristi», ha detto Chiara durante un video pubblicato nelle sue Instagram Stories. «Assurdo che nel 2019 si debba ancora assistere al triste spettacolo di donne che insultano altre donne, soprattutto per l'aspetto fisico. Nessuno è perfetto, ma è importante amarsi per quello che siamo», ha aggiunto la moglie di Fedez.

La 32enne, visibilmente provata per i commenti ricevuti nelle ultime ore, ha continuato: «Quante di voi si sono sentite meno confident (sicura di sé in inglese, ndr), meno felici, per commenti che hanno letto o hanno sentito riguardanti il proprio aspetto fisico? È successo a tutti e succede davvero a tutti quanti noi».

La Ferragni ha poi invitato non solo le sue follower ma tutte le donne in generale a essere più solidali. «Amarci è già una missione molto difficile, ci dobbiamo scontrare ogni giorno con le nostre insicurezze, e se queste non venissero portate all'esasperazione da persone del nostro stesso sesso sarebbe tutto più semplice. Cerchiamo di scrivere una cosa positiva invece che una negativa. Pensateci», ha concluso.