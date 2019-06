Dramma sul set di Anne Hathaway

LONDRA - Un grave fatto di sangue è accaduto sul set del film "The Witches". Il 19 giugno una persona dello staff è stata pugnalata alla nuca. L’aggressore, un 54enne, è stato subito arrestato. Sembra che i due si conoscessero, secondo quanto rivelato dalla polizia.

Il fatto si è svolto sotto gli occhi di molti membri della troupe, presso gli studi della Warner Bros vicino a Londra. Protagonista del film è l’attrice Anne Hathaway, non è noto se la 36enne fosse presente.

La vittima non sarebbe in pericolo. La Warner ha sospeso per quale che tempo le riprese della pellicola tratta dal romanzo di Roald Dahl del 1983. L’uscita di The Witches è prevista per l'ottobre del 2020.