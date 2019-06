Fedez a processo per diffamazione

MILANO - Fedez sarà processato nel mese di dicembre a Livorno. Il rapper è accusato di diffamazione dalla giornalista Chiara Giannini per una serie di commenti pubblicati su Instagram.

Il procuratore della città toscana Giuseppe Rizzo, riferisce l'agenzia stampa Adnkronos, ha firmato il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di Fedez, che comparirà in aula per la prima volta il 5 dicembre.

Giannini, già autrice di un libro-intervista a Matteo Salvini pubblicato da una casa editrice vicina al movimento di estrema destra CasaPound, sarebbe stata definita "giornalaia" nonché destinataria della frase "giornalista di Libero dall’inviato di guerra ai finti scoop da Novella 2000 su di me. Brutta fine eh?". Secondo Fedez Giannini avrebbe scritto - queste sono parole del pubblico ministero - «un articolo completamente fasullo su di lui, affermando che in seguito alle contestazioni ella si sarebbe cancellata dai social network non avendo argomentazioni e facendosi difendere da Salvini».

La polemica tra i due risale al 2015: la giornalista scrisse che Fedez aveva preso in giro i fan di un concerto a Viareggio, dove aveva cantato solo cinque pezzi nonostante il prezzo del biglietto di 35 euro. Fedez aveva replicato così: «Quello di ieri era un dj set non un concerto. Sono mortificato ma purtroppo la gestione e l'organizzazione del locale non dipendono da me, sono rimasto chiuso in un bagno fino a tardi per vedere se si riusciva a riprendere le foto ma il rischio che qualcuno si facesse male era altissimo. Spero non vi abbiano detto che quello di ieri era un concerto».

I due si erano poi beccati nuovamente su Facebook: «In playback ci canta vostra madre. La rivincita dei giornalai». Al che la giornalista aveva replicato: «Livoroso il pischello. Mi ha chiamata giornalaia. Quasi quasi lo porto a fare un giretto con me in Afghanistan. Male non gli fa di sicuro».