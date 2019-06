Madonna: «Mi sono sentita stuprata»

NEW YORK - Sono parole dure quelle di Madonna. La star si è scagliata contro la giornalista che si è occupata dello speciale che il New York Times le ha dedicato per i suoi 60 anni. «Mi sono sentita stuprata, e io posso dirlo, dato che sono stata violentata a 19 anni».

La cantante ritiene che il lavoro di Vanessa Grigoriadis sia sessista, come il quotidiano per cui lavora, «uno dei padri fondatori del patriarcato», ha spiegato. «L’articolo è incentrato sulla mia età, non sarebbe mai successo se fossi stato un uomo».

Madonna ha spiegato che la giornalista ha passato tantissimo tempo con lei, entrando in un mondo che alcuni non potranno mai vedere, «eppure ha scelto di concentrarsi su aspetti triviali e superficiali come l'etnia della mia controfigura o la stoffa delle mie tende. Mi pento di aver passato anche solo cinque minuti con lei».