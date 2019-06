La 16enne Carmen Pierri trionfa a The Voice Of Italy 2019

MILANO - Accompagnata lungo il percorso dal suo coach Gigi D’Alessio, la giovanissima cantante si è aggiudicata il titolo del talent canoro, così come, nel contempo, l’ambito contratto discografico con la Universal.

La studentessa di Montoro, in provincia di Avellino, ha giocato nel modo migliore tutte le sue carte, sbaragliando la concorrenza: ossia, in particolare, Miriam Ayaba e Brenda Carolina Lawrence - entrambe date per favorite fino a lunedì.

Carmen ieri sera ha comunque dovuto rinunciare al suo momento di gloria sul palcoscenico, visto l’orario di chiusura del programma (è terminato all’una), poiché minorenne: nel momento della consegna del titolo - che per lei lo ha ritirato D’Alessio dalle mani di Simona Ventura -, la 16enne si è potuta collegare soltanto in video - ma solo per pochi istanti - dall’albergo: quello di Carmen, in questi termini, tra l’altro, è il primo caso in assoluto nella storia del talent canori italiani.