Margherita Zanatta paladina di radio e TV a Ciao Darwin

LOCARNO - C’era anche un po’ di Ticino venerdì scorso in onda su Canale 5. A “Ciao Darwin”, in prima serata, sui teleschermi di milioni di italiani, ma anche di numerose persone della Svizzera italiana, non è passata inosservata la presenza di Margherita Zanatta, assoldata dalla produzione nella squadra della “TV” che si sfidava con quella “Social”.

Si tratta di una storica trasmissione (in onda dal 1998), un game show, che ha come obiettivo far gareggiare due squadre che rappresentino due categorie umane antitetiche per scoprire quale delle due è più forte, facendo riferimento esplicito alla teoria dell’evoluzione di Charles Darwin. La 37enne, nota conduttrice dell’irriverente “Room66”, trasmissione in onda dal lunedì al venerdì alle 20 su Radio Ticino, si è cimentata (nonostante la sua notoria mancanza di coordinazione…) nella prova iniziale del genodrome, un percorso ricco di ostacoli da superare con una vera e propria prova fisica: prima si striscia come durante l'addestramento militare, poi si attraversa una selva di elastici e infine si corre su una salita ripida, resa ancora più ostica dalla superficie insaponata.

La puntata è stata vinta proprio dalla squadra della speaker di RFT, nota soprattutto per la sua partecipazione al Grande Fratello. Insieme a lei, nella squadra capitanata da Paola Perego, tra gli altri spiccavano Alessandro Cecchi Paone, l’Uomo Gatto di Sarabanda, la bellissima Fernanda Lessa e Gianni Drudi. “La Marghe”, come la chiamano i colleghi della radio e gli ascoltatori ticinesi, si è distinta nel momento delle “arringhe”, sottolineando (con la grazia e lo charme che la contraddistinguono…) come radio e televisione siano mezzi più veri e affidabili rispetto ai social: «In radio, dove lavoro, e in tv i like non te li puoi comprare!». Ironia della sorte… la presenza in prima serata su Canale 5 è valsa 2’500 follower in più sul suo già seguitissimo profilo Instagram!