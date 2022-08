Supereroi, fantascienza, avventura, storie vere e risate: il menu dello streaming per il mese di agosto

"Echoes", disponibile dal 19 agosto, è una miniserie thriller con sfumature gialle su Leni e Gina, due gemelle identiche che condividono un pericoloso segreto: lo scambio di ruolo iniziato di nascosto da bambine le ha portate a condurre una doppia vita da adulte, che va in pezzi quando una delle due scompare. Con Michelle Monaghan e Matt Bomer. Infine dal 30 agosto "I Am a Killer", che torna per la terza stagione con i racconti dei casi di prigionieri condannati per omicidio, in attesa della pena capitale o destinati a trascorrere il resto della vita dietro le sbarre. Ogni episodio approfondisce i crimini in questione attraverso interviste intime e schiette agli uomini e alle donne che li hanno commessi.