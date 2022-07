Da Trieste fino a Locarno con la passione della musica

Prima facevi parte di un gruppo: i T-Time. Come mai hai proseguito in singolo?

«È stata più un’esigenza di vita. Non vivendo più a Trieste - dove avevo la band - e trasferendomi nel 2019 in Svizzera, mi sono sentito spaesato e solo. Avevo ancora troppa voglia di far musica e per la prima volta mi sono reso conto che potevo fare quello che volevo. Con la band sono cinque teste che devono raggiungere un compromesso. Quando sei tu da solo hai la possibilità di poter effettivamente cantare quello che ti fa stare bene».