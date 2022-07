"La montanara" punk e il remix di "Oh bella verzaschina"? Piacciono, e molto

SAVOSA - Offrire nuove versioni dei grandi classici della tradizione musicale, anche in una veste insolita ma che, alla prova dei fatti, piace al pubblico ticinese. È quanto sta avvenendo in questi giorni, e proseguirà in quelli a venire, grazie al lavoro di artisti ticinesi di estrazione molto differente ma che sono andati a pescare in un serbatoio comune: quello delle canzoni popolari.