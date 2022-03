Barack Obama, la voce narrante di una nuova serie su Netflix

LOS ANGELES - Parchi nazionali, fauna e flora con la voce di Barack Obama. L'ex presidente degli Stati Uniti, soprannominato da molti come il primo capo di Stato ambientalista, racconterà al pubblico di Netflix «il nostro rapporto mutevole con la natura selvaggia».

A partire dal 13 aprile sarà disponibile sulla piattaforma streaming una docu-serie composta da cinque puntate che si intitolerà "Our great national parks", proposta dallo stesso produttore esecutivo di Blue Planet II. Come scritto in un comunicato della piattaforma, «dal Parco Nazionale dello Tsavo in Kenya a Monterey Bay, in California, gli spettatori potranno osservare da vicino alcune delle creature più amate che la Terra ha da offrire».

Ogni episodio corrisponderà alla storia di uno dei parchi, storia che verrà raccontata «attraverso le vite dei suoi abitanti più selvaggi, grandi ed eccezionalmente piccoli» e permetterà al mondo di esplorare «il nostro rapporto mutevole con la natura selvaggia». Il tutto presentato da Barack Obama.

«Ha protetto più terre e acque pubbliche di qualsiasi presidente degli Stati Uniti. E questa docu-serie è tanto una celebrazione della natura quanto un invito all'azione». Vuole ricordare a ognuno che il diritto di nascita è comune a tutti gli esseri viventi, ma che nonostante questo «è costantemente sotto attacco. I disastri causati dall'uomo e le indulgenze che hanno accelerato il riscaldamento climatico stanno portando molte specie sono sull'orlo dell'estinzione».

Netflix