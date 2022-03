Mila Kunis: «Ecco perché dicevo di essere russa»

LOS ANGELES - L'attrice di origine ucraina Mila Kunis ha raccontato che in passato diceva di essere russa alle persone che le chiedevano da dove veniva.

La star, nata a Černivci (o Chernivtsi) e poi spostatasi negli Stati Uniti con la famiglia quando aveva sette anni, ha spiegato il motivo in un'intervista nel podcast di Maria Shriver.

Ad ogni domanda del tipo "Di dove sei?", la prima risposta era sempre: «Sono di LA! (Los Angeles, ndr.). In tutto e per tutto» ha spiegato Kunis. Infatti, essendo cresciuta negli USA la 38enne si è sempre sentita americana, tanto che l'essere ucraina era quasi irrilevante per lei, nonostante abbia amici intimi in loco e la visiti regolarmente.

Quando però chiedevano più dettagli sulle sue origini, Mila Kunis ha raccontato che dicendo che veniva dall'Ucraina otteneva sempre la risposta: «Dov'è?». Di conseguenza, doveva sempre «spiegare dove si trova sulla mappa, ed era estenuante». Dicendo che veniva dalla Russia, invece, la gente capiva subito. «Dirò semplicemente alla gente che vengo dalla Russia» aveva allora deciso.

Chiaramente, anche per l'attrice tutto è cambiato quando la Russia ha invaso l'Ucraina il mese scorso. «Oh mio Dio, mi sono sentita come se una parte del mio cuore fosse stata appena strappata» ha detto a riguardo, spiegando che non dirà più a nessuno che viene dalla Russia: «Diavolo, sono dell'Ucraina!».

Mila Kunis, lo ricordiamo, ha raccolto con il marito Ashton Kutcher oltre 20 milioni di dollari per i rifugiati in fuga dalla guerra.