È morto William Hurt

LOS ANGELES - William Hurt è morto all'età di 71 anni per cause naturali.

Lo ha riportato il portale Deadline, che ha condiviso un annuncio del figlio, Will Hurt: «È con grande tristezza che la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, padre amato e attore premio Oscar, il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo 72° compleanno. È morto serenamente, in famiglia, per cause naturali».

Il celebre attore, lo ricordiamo, ha vinto l'Oscar nel 1986 per il suo ruolo nel film "Il bacio della donna ragno", prima di ottenere altre nomination per le pellicole "Broadcast News (Dentro la notizia)" e "Lesser God (Figlio di un dio minore)".

Recentemente è apparso anche in diversi film targati Marvel, tra cui "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame" e "Black Widow".