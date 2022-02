Streaming di febbraio: le migliori proposte di Netflix, Prime Video e Disney+

LUGANO - È un mese di febbraio molto ricco sulle principali piattaforme di streaming. Ecco una veloce panoramica dell'offerta di Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Netflix - Il 2 febbraio è in programma il documentario "Il truffatore di Tinder", che racconta la storia sorprendente di un fantasioso impostore che si finge un playboy milionario su Tinder e delle donne che decidono di smascherarlo. Il 3 febbraio tocca alla crime comedy "Murderville", nel quale un detective dovrà risolvere sei casi di omicidio avendo al suo fianco, come partner, altrettanti ospiti celebri. Il 9 febbraio esce la quarta parte di "Disincanto", la serie commedia fantasy firmata Matt Groening (il papà dei Simpson).

La miniserie "Inventing Anna", in uscita l'11 febbraio, vede protagonista una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey, leggendaria ereditiera tedesca famosa su Instagram, che ha conquistato il cuore degli esponenti della società di New York mentre rubava il loro denaro. Il 18 febbraio torna il team di (irresistibili) perdenti di "Space Force", con la seconda stagione nel corso della quale dovranno dimostrare il loro valore alla nuova amministrazione democratica. Ma c'è anche un tuffo nel terrore con "Non aprite quella porta" e il ritorno di Faccia di cuoio. "Vikings: Valhalla", che arriva il 25 febbraio, si svolge oltre cent'anni dopo la fine della serie originale in una nuova avventura che mescola dramma e autenticità storica a un'azione cruda e avvincente.

Prime Video - C'è grande attesa per alcuni titoli proposti dalla piattaforma di Amazon. Specialmente per "La fantastica signora Maisel" che arriva alla sua quarta stagione e vedrà Midge Maisel alle prese con gli anni Sessanta, un'era di cambiamenti e di maggiore libertà artistica. Confermatissimo il grande cast della serie e la supervisione di Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino.

Non dimentichiamoci però di "Reacher", che ripropone il personaggio dell'investigatore della polizia militare che sul grande schermo ha già avuto le sembianze di Tom Cruise. In questa serie, che debutta il 4 febbraio, il protagonista è Alan Ritchson. C'è poi "Phat Tuesdays", da non perdere per gli amanti della comicità afroamericana: sempre dal 4 febbraio personalità del calibro di Dave Chappelle, Chris Tucker, Regina King, Tiffany Haddish, Snoop Dogg e molti altri spiegheranno come si è arrivati alla nascita di The Comedy Store. Dal 18 febbraio ci si sposta in Brasile con "Lov3", le avventure di vita e amore di una famiglia fuori dagli schemi e che non vuole agire secondo le convenzioni.

Disney+ - Il 2 febbraio esce "Pam & Tommy", serie originale Star che viene pubblicizzata con l'efficace slogan «La più grande storia d'amore mai venduta». È basata sulla storia vera del sextape di Pamela Anderson e Tommy Lee (interpretati da Lily James e Sebastian Stan) e poi circolato clandestinamente, fino a diventare il primo scandalo dell'era di Internet. Il 23 febbraio arriva "The King's Man - Le origini", che ricostruisce le origini della prima agenzia indipendente di intelligence.

I fan Marvel potranno poi assistere ai due special della serie Assembled, con i segreti della realizzazione di "Hawkeye" il 9 febbraio e di "Eternals" il 16 febbraio. Il 2 e il 9 febbraio si conclude "The Book of Boba Fett", con i capitoli sei e sette. Il 16 febbraio c'è poi "Blackpink Il film", che esce in occasione del quinto anniversario del debutto della band sudcoreana. Per i più piccini il 18 febbraio debutta "Il meraviglioso inverno di Topolino", che vede il personaggio Disney e i suoi amici impegnati in tre magiche storie. Il 23 febbraio, infine, arriva "La Famiglia Proud: più forte e orgogliosa", il revival dell'acclamata serie che si concentrerà su avventure e disavventure della 14enne Penny Proud.