Kanye e Drake, quando i titani fanno pace

TORONTO - L'avevamo ribattezzata come la "guerra perfetta". E, alla fine, tale si è dimostrata essere la contesa fra Drake e Kanye West, che la notte scorsa - nella più scontata delle "win-win situations" - hanno ufficialmente siglato l'armistizio, con il "mogul" J Prince in qualità di mediatore e il pubblico dei social a fare da testimone.

Il momento della pace ritrovata è immortalato con una fotografia, pubblicata da Kanye sul proprio profilo Instagram, in cui i tre compaiono insieme di fronte alla porta d'ingresso dell'abitazione di Drake a Toronto, con tanto di colomba inserita nella didascalia per incorniciare il momento. Un momento «storico», come lo ha voluto definire il comico Dave Chappelle, anch'egli presente - come mostrato in alcune story - alla serata di riconciliazione.

I due titani del rap d'oltreoceano dovrebbero a questo punto comparire insieme sul palco il prossimo dicembre in occasione del "Free Larry Hoover Concert". «Facciamo la storia», ha scritto J Prince celebrando la «stupenda nottata in Canada».