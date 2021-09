Netflix rivela le classifiche dei film e serie tv più visti

LOS ANGELES - Quali sono i film e le serie tv più visti? Ted Sarandos, co-ceo dell'azienda, ha diffuso alcuni dati durante l'evento Vox Media's Code Conference. In particolare sono state stilate le classifiche delle dieci serie e film più visti per almeno due minuti e la classifica delle serie o film con più ore di visione in assoluto. I dati fanno riferimento alle prime quattro settimane dall'uscita.

Le dieci serie più viste per almeno due minuti:

Bridgerton 1 (82 milioni di account)

Lupin Parte 1 (76 milioni)

The Witcher 1 (76 milioni)

Sex/Life 1 (67 milioni)

Stranger Things 3 (67 milioni)

La casa di carta Parte 4 (65 milioni)

Tiger King 1 (65 milioni)

La regina degli scacchi (62 milioni)

Sweet Tooth 1 (60 milioni)

Emily in Paris 1 (58 milioni)

Le dieci serie più viste per ore in assoluto:

Bridgerton 1 (625 milioni di ore)

La casa di carta Parte 4 (619 milioni)

Stranger Things 3 (582 milioni)

The Witcher 1 (541 milioni)

Tredici 2 (496 milioni)

Tredici 1 (476 milioni)

YOU 2 (457 milioni)

Stranger Things 2 (427 milioni)

La casa di carta Parte 3 (426 milioni)

Ginny & Georgia 1 (381 milioni)

Dalle due classifiche emerge il dominio indiscusso di Bridgerton. Tuttavia incrociando i due elenchi si evince il parziale successo di Lupin: se da una parte risulta al secondo posto tra le serie più viste nei primi due minuti, non compare nell'altra classifica. Significa quindi che la maggior parte degli abbonati sono stati incuriositi dalla serie, ma non hanno poi proseguito la visione (o non l'hanno riguardata). Stesso discorso per Sex/Life. Stranger Things invece ha fatto registrare un particolare record: gli abbonati hanno visto in media 8 ore e 41 minuti, ma la serie dura solamente 7 ore e 29. Vale a dire che ogni abbonato ha rivisto alcuni episodi.

I dieci film più visti per almeno 2 minuti

Tyler Rake (99 milioni)

Bird Box (89 milioni)

Spenser Confidential (85 milioni)

6 Underground (83 milioni)

Murder Mistery (83 milioni)

The Old Guard (78 milioni)

Enola Holmes (77 milioni)

Project Power (75 milioni)

Army of the Dead (75 milioni)

Un padre (74 milioni)

I dieci film più visti per ore in assoluto