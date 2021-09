The Ferragnez: il docu-reality sulla famiglia da 33 milioni di follower arriva su Prime

MILANO - Chiara, Fedez, Leone e Vittoria. I Ferragnez hanno conquistato i social e ora corrono alla volta dello streaming. C'erano già state diverse indiscrezioni negli scorsi mesi, telecamere che seguivano la famiglia dalla mattina alla sera e un quasi spoiler di Fedez su Tik Tok. Ma le dicerie sono finite, The Ferragnez, il docu-reality sulla famiglia quasi reale, è in uscita a dicembre su Prime Video.

Lo ha annunciato ufficialmente questa mattina Chiara Ferragni su Instagram e Twitter: «Non posso dirvi di più, ma non vedo l'ora che vada online. Sono sicura che vi piacerà». The Ferragnez è una serie tv da un non ancora noto numero di episodi e segue le vicende della famiglia da 33 milioni di follower. Già a febbraio il giornalista italiano di cronaca rosa Santo Pirrotta annunciava nella sua rubrica Un santo in Paradiso su Tv8 che la coppia fosse seguita ogni giorno da diverse telecamere, ma nulla era certo. Anzi, il giornalista parlava di un contratto con clausola: «Non è trapelato mai nulla su questa cosa, i due hanno una penale salatissima nel caso di rivelazione di questo progetto». Poi su Tik Tok i fan della coppia avevano chiesto se avrebbero mai fatto una serie tv insieme e Fedez era scoppiato a ridere, dando così aria alle speranze dei follower.

Secondo il magazine Elle, nella docu-serie la famiglia condividerà con il pubblico di tutto il mondo le proprie giornate. Il reality andrà a ritmo di momenti con i figli, partnership lavorative e moda, e progetti musicali e podcast.