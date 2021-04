L'overdose di Demi Lovato diventa un video musicale

LOS ANGELES - L'overdose alla quale Demi Lovato è sopravvissuta nel 2018 è diventata un video musicale. È quello del nuovo singolo della cantante americana, "Dancing with the Devil", ed è stato lanciato proprio oggi.

Il filmato si apre con Demi stesa in un letto d'ospedale con l'ossigeno attaccato e il volto segnato da livide occhiaie. Ripercorre poi i momenti che l'hanno fatta scivolare nuovamente nella dipendenza e portata a un passo dalla morte: il primo calice di vino rosso dopo sei anni da astemia seguito dai cocktail, gli shot, i messaggi agli spacciatori e, infine, la droga, puntualmente consegnata in una borsa da sport. Il tutto con indosso un giubbotto verde simile a quello della notte dell'overdose, fa notare People.

Sullo schermo seguono poi la ricostruzione del suo ritrovamento a letto, incosciente, da parte della sua assistente personale, la corsa in ospedale e l'angoscia dei familiari accorsi al suo capezzale. "Una storia vera - Di Demi Lovato", assicura il video, diretto dalla cantante 28enne e da Michael D. Ratner, regista dell'atteso documentario sulla vita dell'artista, "Dancing with the Devil", che porta lo stesso nome del suo ultimo singolo.

«Stavo ballando con il diavolo / Fuori controllo / Sono quasi arrivata in paradiso / Era più vicino di quanto tu non creda / Giocavo con il nemico / Scommettevo sulla mia anima / È così difficile dire di no / Quando stai ballando con il diavolo», recita il ritornello dell'ultimo singolo di Demi Lovato. «Se tu o qualcuno che conosci ha bisogno di un sostegno, è normale chiedere aiuto», ricorda un avviso alla fine del video del musicale della canzone, segnalando alcuni numeri e siti internet per il supporto delle persone vittime di dipendenze e abusi sessuali.