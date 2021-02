4 motivi per i quali Star potrebbe davvero fare per voi

LUGANO - Paliamone pure con il cuore in mano, se avete più di 16 anni, non avete figli e non siete di quelli che guardano “Zootropolis” dalle 3 alle 4 volte all'anno (touché) difficilmente vi verrà voglia di pagare un abbonamento Disney+.

O, almeno, per più di quel mesetto che vi basterà per recuperare tutte le puntate perse di “The Mandalorian” e “WandaVision”. Il motivo, è presto detto: si tratta di un servizio che ha come target i più giovani e le famiglie.

Ma, quando i pargoli vanno a letto, come fare ad acchiappare mamma e papà? La chiave potrebbe essere questo Star, sottoservizio di Disney+ attivo da ieri. Ne vale la pena? Scopriamolo, in 4 punti.

1. Mai sentito parlare di “Atlanta”?



Imago/Everett Collection

Se, per adesso le serie originali di Star non fanno impazzire, il premiatissimo cult con Donald Glover potrebbe colmare (almeno per un po') questo vuoto. Commedia, drama e telefilm fondamentale per la tv Usa è disponibile anche in italiano. Una cosa che ci lascia ben sperare sul fatto che Star possa essere casa di altre produzioni (tipo quelle di Hulu) che da noi difficilmente arriverebbero.

2. “Scrubs” è ancora irresistibile



Imago/Ronald Grant

Se, ai tempi, “ER” fu una rivoluzione lo fu anche la sua demenziale parodia “Scrubs” che, per più di un verso, ha finito per superarlo. Tutto grazie a una scrittura scoppiettante e mai pigra e un cast da urlo, compreso quel pigliaschiaffi di Zach Braff. Star, con queste commedie vintage televisive se la cava bene così come...

3. Vi ricordate ancora com'era finito “Lost”?



Imago/Mary Evans

...con tutte quelle serie che hanno fatto la storia della televisione catodica e che fa piacere sapere a portata di un clic. Oltre a questo storico “Lost” c'è davvero da perdere la testa: “X-Files”, “Prison Break”, “The Walking Dead” e... ah già “Grey's Anatomy”!

4. Classiconi del cinema a catinelle



Imago/Cinema Publishers Collection

Lo stesso discorso vale per i film, qui Star punta apertamente ai cult di quelli che è difficile rivedere in televisione. Su tutti citiamo la trilogia di “Die Hard” ma anche il leggendario “Pretty Woman” il cult “Ed Wood” e l'indimenticabile “Good morning, Vietnam!”. Mica male, in fondo, o no?

Ok, ma quanto mi costa? L'abbonamento Disney + con Star costa 12.90 all'anno, ed è anche disponibile in preacquisto a 129.90 per un'annata intera (con il risparmio di due mensilità). Si tratta di un aumento di prezzo di 3 franchi rispetto a quello di Disney + "liscio" (9.90 o 99.90 per l'annata) che lo porta ad affiancarsi ai costi dell'offerta della rivale Netflix.

