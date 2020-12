"La fantastica signora Maisel", si torna a girare a gennaio

LOS ANGELES - Le riprese della quarta stagione del celebrato show di Amazon Prime "La fantastica signora Maisel" dovrebbero cominciare a gennaio, se tutto andrà bene.

Lo ha dichiarato la protagonista della serie, Rachel Brosnahan, nel corso di un'intervista. Il focus della discussione era sull'ultimo film dell'attrice, "I'm Your Woman", ma non si poteva non fare il punto su uno show che è amato moltissimo sia dal pubblico che dalla critica. «Saremmo dovuti tornare (a girare, ndr) in giugno e ovviamente non era sicuro» ha spiegato la 30enne. «Ci stiamo preparato per tornare in sicurezza a gennaio e siamo davvero, davvero eccitati».

Gli intervistatori hanno provato a scoprire qualcosa di più su cosa succederà alla casalinga di New York diventata comica stand-up negli anni Cinquanta, ma Brosnahan non ha potuto dire nulla. Non per obblighi contrattuali, ma per mancanza d'informazioni. «Non ho assolutamente idea di cosa succederà. Non ho visto una sceneggiatura. Non ho visto niente».

La pre-produzione, al momento, si concentra su prove di parrucche e cappelli. «I cappelli sono pazzi. I cappelli sono fuori controllo. Potremmo aver perso la testa con i cappelli in questa stagione» ha scherzato la star.