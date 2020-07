Taylor Swift pubblica (a sorpresa) "Folklore", il suo nuovo album

LOS ANGELES - Taylor Swift ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo album, "Folklore". Dall'annuncio all'effettiva uscita di questo nuovo lavoro sono passate solo 17 ore, circostanza estremamente anomala per l'industria musicale contemporanea e soprattutto per una superstar del suo calibro.

Il disco, realizzato nel periodo della pandemia, si avvale di svariate collaborazioni eccellenti e non scontate per una diva del pop: Aaron Dessner dei The National, Bon Iver (con lo splendido duetto di "Exile") e così via. "Folklore", che conta ben 16 tracce, è l'ottavo album in studio della 30enne.

Insieme al nuovo disco c'è anche un videoclip, quello di "Cardigan", che vede la stessa Taylor alla regia. «L'intera realizzazione è stata supervisionata da un ispettore medico» ha spiegato la cantautrice. «Tutti indossavano le mascherine, si mantenevano a distanza l'uno dall'altro e io stessa ho pensato ai miei capelli, trucco e abbigliamento». La canzone «parla di una storia d'amore perduta e del perché l'amore che proviamo da giovani rimanga spesso fissato in modo così permanente nei nostri ricordi».