Lady Gaga, l’attesa è finita: arriva “Chromatica”

LOS ANGELES - Una lunga attesa, con tanto di ritardo dovuto all’emergenza Coronavirus. Ma ora i fan di Lady Gaga hanno una data da segnare sul calendario.

Il nuovo album dell’artista statunitense Chromatica arriva infatti il prossimi 29 maggio. Il disco era atteso per il 10 aprile ma la data di uscita era stata poi rimandata alla luce degli eventi: «Annuncerò la data di pubblicazione del disco presto - aveva detto su Twitter la cantante nelle scorse settimane - Questo è un momento così spaventoso per tutti. Anche se credo che l’arte sia una delle cose più forti in grado di portare gioia e anche curativa per tutti, non mi sembra giusto pubblicare il disco mentre ci troviamo nel mezzo di una pandemia...».

Ora però che le cose nel mondo, e anche negli Stati Uniti, stanno decisamente migliorando la cantante ha deciso di dare al pubblico un momento di gioia e di attesa. Nel nuovo lavoro anche collaborazione importante come quella con Ariana Grande per “Rain on Me” e di Elton John per il brano “Sine from above”.

E per lanciare il nuovo lavoro miss Germani ha avuto una trovata delle sue lanciando una linea di indumenti intimi che si abbinano alla perfezione ai colori della cover di Chromatica. I fan quindi, oltre al disco, potranno acquistare anche mutande, perizomi e jock strap...