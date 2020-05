“The Eddy”, la Parigi in jazz raccontata da Damien Chazelle

PARIGI - Damien Chazelle punta ancora sulla musica. Il regista premio Oscar di “La La Land” sbarca su Netflix nel mondo della servilità con un progetto in otto episodi intitolato “The Eddy”.

La serie che ha come sceneggiatore Jack Thorne e come attore protagonista Andrè Holland, racconta le difficoltà del proprietario di un jazz club parigino che prova a tutti i costi a salvare il suo locale coniugando allo stesso tempo il suo impegno come padre, con la figlia che arriva dagli Stati Uniti.

La serie è uno sguardo sulla vita notturna parigina, che mette al centro dell’attenzione la musica. Il protagonista, Elliot Udo, deve fare di tutto per salvare il locale tenendolo lontano dagli affari criminali del suo socio Farid.

Le riprese dello show si sono svolte nella capitale francese con dialoghi in inglese, francese e arabo che rendono al meglio il senso di multiculturalità che si respira nella città. Lo stesso Chazelle si è detto entusiasta di poter girare a Parigi: «Ho sempre sognato di poter fare delle riprese in questa città, per questo motivo sono doppiamente emozionato all’idea di poter partecipare al progetto con questa squadra e di aver trovato in Netflix una casa».

