Un episodio extra per "Tiger King"

LOS ANGELES - Il fenomeno “Tiger King” non si è ancora placato. Un nuovo episodio della miniserie di Netflix, che ha riscosso un enorme successo, è attualmente in fase di lavorazione.

Lo ha riferito in un video Jeff Lowe, uno dei protagonisti dello show. «Netflix sta aggiungendo un altro episodio. Lo farà settimana prossima. Lo stanno filmando qui domenica». Non è chiaro se sarà una reunion del cast o qualcosa di diverso.

Per chi non avesse mai visto nemmeno un minuto di "Tiger King", ecco come lo stesso Netflix introduce la miniserie. «L'assurdo mondo dei proprietari di grandi felini è popolato da persone leggendarie ed eccentriche, ma pochi saltano all'occhio più di Joe Exotic, cantante country dalla pettinatura improbabile, armato, poligamo e direttore di uno zoo a bordo strada in Oklahoma. Joe è un tipo carismatico che riceve pessimi consigli e con una serie di personaggi incredibili, tra narcoboss, truffatori e leader di sette religiose, ha in comune la passione per i felini di grossa taglia, condividendo con loro lo status e le attenzioni che questo allevamento pericoloso attira. La situazione, però, prende una piega inquietante quando Carole Baskin, animalista e proprietaria di un santuario per queste specie di animali, minaccia di farli chiudere. La rivalità che ne deriva porterà all'arresto di Joe con l'accusa di essere il mandante di un omicidio, rivelando una storia contorta, nella quale l'unica cosa più pericolosa di un grande felino è il suo proprietario».