"Rinascerò Rinascerai", una canzone per Bergamo da Facchinetti e D'Orazio

BERGAMO - Domani verrà pubblicata "Rinascerò Rinascerai", la canzone che Roby Facchinetti e Stefano D'Orazio hanno dedicato a Bergamo, che insieme a Brescia sta avendo un numero altissimo di morti a causa del coronavirus.

Il brano scritto dai due ex componenti dei Pooh sarà protagonista sabato 28 marzo di uno speciale di RTL 102.5, "Una canzone per Bergamo". I musicisti spiegheranno come è nato il progetto e come tutti potranno fare qualcosa per sostenerlo. In collegamento ci saranno personalità del mondo dello spettacolo come l'attore Giorgio Pasotti, dello sport come la sciatrice Sofia Goggia e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.