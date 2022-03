Ilary Blasi: «Con dieta e allenamento ho perso 3 kg»

ROMA - Al centro del gossip nell’ultimo mese per le voci di crisi - categoricamente smentite - con Francesco Totti, Ilary Blasi è tornata a parlare al settimanale Chi ma di un argomento decisamente più leggero: la sua forma fisica. Da quando è tornata in tv con “L’Isola dei Famosi”, la presentatrice ha incassato i commenti di diversi follower che le chiedevano quanto fosse dimagrita o che si mostravano addirittura preoccupati per una perdita di peso apparentemente eccessiva. La Blasi ha voluto rassicurare tutti, spiegando che con allenamento e dieta è sì dimagrita, ma non troppo.

«Faccio yoga che allunga tantissimo, poi mangio bene, di base mangio sempre bene - ha spiegato la Blasi, che poi è entrata nel dettaglio della sua fitness routine - . Solo una volta a settimana mangio quello che mi passa sotto il naso. E poi cammino tutti i giorni, sul tapis faccio almeno 40 minuti, non vado a gonfiare il muscolo, quindi, se ho perso tre chili sembrano di più. Comunque, come in tutto, conta la costanza e a me dovrebbero dare un premio per questo: nasco pigra, ma mi scatta quella cosa... Se inizio devo chiudere, alla fine sono una concentrata».

Infine la Blasi è tornata con una certa rassegnazione sulle voci riguardanti la sua presunta crisi matrimoniale. «Non abbiamo capito perché abbiano scritto e detto quelle cose - ha dichiarato la presentatrice -. Ogni tot di tempo è sempre successo… Perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta: erano i primi giorni di guerra in Ucraina e parlavano di me e di Francesco, aprivano i giornali con me e Francesco... Eh, che si risponde? Ogni volta ti devi mettere a fare le smentite? Ma tanto ricapiterà».