Addio a Giulia Lisioli, Blanco bacia un’altra in discoteca

MILANO - Dal web arrivano nuovi indizi sulla presunta fine della storia d’amore tra Blanco e Giulia Lisioli. È infatti diventato virale in rete un video in cui si vede il cantante scatenarsi in una discoteca milanese senza la sua fidanzata: Blanco è attorniato da un numeroso gruppo di fan e canta insieme a loro “Mi fai impazzire”, la sua hit lanciata la scorsa estate.

L’artista si diverte, poi a un certo punto smette di cantare e si abbassa per baciare una ragazza mora: il bacio è sulle labbra, veloce ma impossibile da scambiare per un gesto d’affetto verso un’amica. Blanco bacia un’altra, dunque, e ovviamente il video fa il giro del web, raccogliendo commenti e interrogativi dei fan circa il rapporto tra il cantante e Giulia Lisioli. Che, intanto, ha fornito anche lei un nuovo indizio sulla probabile rottura con il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. La Lisioli, infatti, ha fatto sparire dai suoi profili social tutte le immagini che la vedevano ritratta in compagnia di Blanco. Per molti, un segno piuttosto chiaro della fine della loro relazione.

«Con alti e bassi», così Blanco aveva definito in radio la sua storia con la fidanzatina conosciuta prima di diventare famoso. Ora, però, sembra davvero che sia tutto finito.