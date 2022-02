La smentita di Totti? Non convince

ROMA - «Tutte fake news». Con queste parole Francesco Totti ha smentito la notizia che lo indicava come ormai prossimo al divorzio da Ilary Blasi. Una dichiarazione, la sua, arrivata nei giorni scorsi su Instagram, ma che non ha convinto a pieno gli esperti di gossip. Nel minuto di video pubblicato Totti non nomina mai Ilary né la parola crisi, parla di sentimenti ancora vivi ma - e questo è il passaggio sottolineato da molti - non afferma mai di amare ancora sua moglie, né commenta le voci su presunti tradimenti o sulla sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchia, l’affascinante bionda vista sulla tribuna dello stadio Olimpico di Roma vicino a dove era seduto l’ex capitano giallorosso

«Questa ragazza è stata beccata ad assistere alla partita a due file sopra Totti - ha raccontato Umberto Brindani, ex direttore di Oggi, sull’emittente radio RTL -. Stava scrivendo messaggi, molti pensano che stesse scrivendo a lui. Qualcosa c'è. Staremo a vedere. La crisi sembra partisse già da un po' prima, sembra che lui abbia passato il compleanno da solo, a sua volta Ilary se ne è andata in giro con un suo amico e non con Totti».

E le voci di crisi hanno ripreso quota dopo un post sibillino di Simona Ventura, che nell’augurare alla coppia di superare questo momento di difficoltà è sembrata quasi dare per scontato la separazione. «La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati», ha scritto la Ventura. «Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni - ha proseguito la Ventura utilizzando il verbo al passato - Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni e andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia... Non permettetelo!».

Infine la chiusura, che pare del tutto dedicata a una ex coppia più che a due coniugi: «Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna». Che la presentatrice abbia qualche informazione in più rispetto ai professionisti del gossip?