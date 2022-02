Belen e gli ex: «Stefano infedele, ma a letto sempre andati d’accordo»

MILANO - Belen Rodriguez ha esordito ieri come conduttrice de “Le Iene”, il popolare programma tv di Italia 1. La showgirl argentina, però, si è anche sottoposta a un interrogatorio, più che un’intervista, da parte del collega conduttore Teo Mammucari: tema principale gli ex dell’argentina, che davanti alla telecamera ha snocciolato alcune autentiche perle per gli amanti del gossip. Il maggior numero di domande ha riguardato ovviamente Stefano De Martino, a cui Belen s’è riavvicinata - sono usciti e hanno dormito insieme più volte - pur spiegando di non essere tornata a far coppia con lui.

«Questa persona la conosco da 11 anni - dice guardando la foto di Stefano -. Se ci siamo sempre detti la verità su tutto? Ma assolutamente no! Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto. Mi ha mai tradito? Penso di sì». Belen si assume anche le sue colpe, poi scende in particolari hot… «Questa persona (De Martino, ndr) ha anche sofferto tanto a causa mia devo proprio ammetterlo. Se mi invitasse a cena fuori accetteresti? Sì, perché c’ero a cena ieri. Se è il più sexy che conosco? Direi di sì, ha un sex appeal importante. La più brava a letto? Siamo sempre andati molto d’accordo. Il più infedele? Più o meno. Per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Credo che anche lui ci sarà per me».

Belen parla anche degli altri ex, come Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì, pur senza chiarire come è finita la loro storia. «È tutto finito. Per colpa di chi? Di entrambi. Io ho sofferto tanto… io ci credevo davvero tanto. Mi ha conquistato con tanta semplicità, che io in quel momento ne avevo davvero tanto bisogno. È una persona perbene». Poi Belen ha parole gentili anche per Andrea Iannone («un folle»), Fabrizio Corona («Io sono stata un plus per lui e lui lo è stato per me… Un suo pregio che non conosce nessuno: è un patatone») e Marco Borriello, che definisce il suo primo amore: «È stato molto importante per me… Mi ha tradito e per ripicca sul finale anch’io. È stato il mio primo amore, ero molto innamorata. È bellissimo. Ci incontriamo sempre. È un sex symbol».