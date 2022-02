Elisabetta Gregoraci e il mistero degli auguri sul giornale

ROMA - Tanti auguri a Elisabetta Gregoraci, che oggi ha compiuto 42 anni, portati splendidamente. L’affascinante showgirl calabrese ha festeggiato ieri sera con un party a cui hanno partecipato personaggi più e meno noti del mondo dello spettacolo, ma la sorpresa più inattesa la bella Elisabetta l’ha avuta stamattina, quando ha aperto il Corriere della Sera. Un’intera pagina del quotidiano era infatti dedicata agli auguri alla Gregoraci.

Si trattava ovviamente di una pagina a pagamento, con tanto di foto della bella e sorridente Elisabetta accompagnata da una dedica calorosa: «Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare. 8 febbraio 2022. Auguri Elisabetta!», si legge sul Corsera. Il testo e la foto, però, non sono firmate: ovvio dunque che sulla pagina speciale si sia aperto un ampio dibattito sui social network. Chi è l’ammiratore segreto della Gregoraci che ha speso di sicuro una bella somma per comprare la pagina del Corsera? Facile rispondere a questa domanda con un nome già da tempo legato alla showgirl: Flavio Briatore.

L’ex marito è tutt’ora molto legato alla Gregoraci, i due si frequentano assiduamente e hanno un rapporto che va ben oltre quello che può stabilirsi tra due ex coniugi, genitori di un figlio, in questo caso Nathan Falco Briatore. E poi l’imprenditore ha di certo la disponibilità economica per un regalo del genere. Che sia davvero lui? Ma soprattutto: la Gregoraci avrà voglia di risolvere il mistero o lo sfrutterà per tenere i riflettori accesi su di sé?