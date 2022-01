Fedez, doppio regalo extralusso alla Ferragni

MILANO - Tanto amore e tanti soldi, una combinazione perfetta per un regalo extralusso. Questo deve aver pensato Fedez nell’organizzare una serata a sorpresa per Chiara Ferragni, sorpresa con un doppio dono davvero alla portata di pochi. Il rapper ha infatti invitato la moglie a una cenetta intima, senza figli.

Qui la prima sorpresa: la cena s’è svolta nel lussuoso ristorante di Carlo Cracco nella Galleria Vittorio Emanuele, nel centro di Milano. Il locale è stato chiuso alla clientela e i Ferragnez si sono sono potuti godere in totale solitudine la serata, deliziati dai piatti preparati dal celebre chef.

Durante la cena, poi, la seconda sorpresa, davvero extralusso. Fedez ha infatti donato alla Ferragni un bracciale Panthère de Cartier in oro bianco 18 carati raffigurante due pantere con occhi di smeraldo, macchie in onice, naso in onice e diamanti da 10,81 carati. Il valore del modello “base” indicato dal listino Cartier è di ben 318mila euro, ma la versione scelta da Fedez costa molto di più: di preciso, insomma, non è dato sapere quanto l’artista abbia speso per strappare un sorriso alla moglie.