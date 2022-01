Belen ha trascorso una notte a casa di Stefano De Martino?

ROMA - Nuovi indizi arrivano a sostegno della tesi di un ritorno di Belen Rodriguez con Stefano De Martino. A fornirli è il portale Whoopsee, che già aveva beccato il presentatore napoletano all’aeroporto, mentre aspettava l’argentina di ritorno dalla vacanza in Uruguay con l’amica Patrizia Griffini. Stavolta la notizia è ancor più succosa: dalle immagini scattate dai paparazzi, infatti, sembra proprio che Belen e De Martino abbiano trascorso il week end insieme, compresa la notte tra sabato e domenica.

Le foto, infatti, raccontano che Belen s’è recata a casa di De Martino, che poi è andato a prendere il figlio Santiago, la Griffini e la piccola Luna Marì, la figlia avuta da Belen con Antonino Spinalbese. Belen non si vede, l’argentina dunque è rimasta a casa del suo ex per tutta la notte. Non solo, la Rodriguez è rimasta insieme a De Martino anche tutta la domenica: soltanto in serata i paparazzi la fotografano mentre esce e torna nella sua abitazione.

Ora, è vero che Belen e De Martino hanno sempre fatto di tutto per vivere in serenità la propria separazione, al fine di proteggere il figlio Santiago. Ma dormire nella stessa casa e trascorrere quasi 48 ore di fila insieme sembra forse un po’ troppo, anche per gli ex più “civili” del mondo. La passione tra i due, insomma, potrebbe essersi davvero riaccesa.