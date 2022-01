Arisa, è già finita con Vito Coppola: «Passerà, come l’influenza»

ROMA - Il feeling cresciuto puntata dopo puntata a “Ballando con le stelle”, il bacio in diretta tv al termine di una performance in pista, le dichiarazioni al miele sul web e infine una romantica vacanza a Napoli. Quella tra Arisa e Vito Coppola è stata una storia in crescendo, che ha appassionato i follower della cantante, ma che ora sembra già finita. Lo ammette la stessa Arisa, rispondendo a un fan su Instagram che gli chiedeva come andasse la storia con il ballerino.

«Non sono triste, gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui, ma passerà come passa l’influenza», risponde la cantante, facendo intendere chiaramente che il flirt non s’è tramutato in una vera e propria relazione sentimentale. «L'amore romantico - prosegue poi Arisa - è solo una parte dell'amore che abbiamo da dare, una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati si debba essere corrisposti. Altrimenti non esisterebbe la fede».

Parole che fanno intendere come il trasporto di Arisa su Coppola non fosse ricambiato al 100%. Ma Arisa non fa drammi. «Non è morto nessuno e ringrazio il cielo di averlo conosciuto. Ci siamo dati tanto. Per favore non chiedetegli più di me», conclude poi la cantante.