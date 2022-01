Diletta Leotta, un modello per dimenticare Can Yaman?

MILANO - Dopo la sovraesposizione mediatica causata dalla relazione con Can Yaman dello scorso anno, la vita sentimentale di Diletta Leotta è tornata a svolgersi sotto traccia, nonostante giornali ed esperti di gossip abbiano continuato a tenere sotto controllo la conduttrice di Dazn. L’ultimo aggiornamento lo fornisce il settimanale Chi, che ha beccato la Leotta mentre era in vacanza sulla neve con l’affascinante modello Giacomo Cavalli.

Di un presunto flirt tra i due si parla dallo scorso autunno, ma fino a ora non era chiaro quale fosse la loro relazione. Ora Chi mostra le immagini di una vacanza trascorso insieme a St. Moritz: i due non sono soli, ci sono altri amici con loro, ma le immagini rappresentano comunque una conferma del fatto che i due si frequentino ormai con una certa continuità. Ma chi è Giacomo Cavalli? Bresciano, 28 anni, è laureato alla Bocconi in economia e marketing, ma si è conquistato una certa notorietà come testimonial di alcuni brand di alta moda.

L’altra sua passione è la vela, ha infatti gareggiato anche a livello internazionale. Mare, montagna e moda, dunque, i suoi interessi: gli stessi, di fatto, della bionda e single Diletta.