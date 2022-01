Bruno Barbieri: «Cannavacciuolo e Locatelli amici, gli altri no»

Insieme ad Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri compone l’esplosivo trio di chef che guida l’edizione italiana di “Masterchef”. Intervistato da Oggi, Barbieri ha svelato che la coppia di colleghi che lo accompagna negli ultimi anni in tv è quella con cui si trova meglio: i tre, infatti, sarebbero amici anche al di fuori degli studi televisivi, cosa che invece non è mai accaduto nelle precedenti edizioni del programma.

«Io ho sempre pensato che il trio Locatelli, Cannavacciuolo, Barbieri sia quello che ha funzionato di più» ha dichiarato Barbieri. «È chiaro che Antonino è il giudice con cui ho più feeling. Locatelli poi… c’era bisogno di un paciere e infatti noi lo chiamiamo l’avvocato, perché io e Antonino siamo una fiction tutti i giorni. Quello che mi sono sempre domandato è perché noi non abbiamo un ristorante insieme, perché non abbiamo fatto un film insieme, magari un cinepanettone». In attesa di finire sul grande schermo, i tre si frequentano anche nella vita privata.

«Ci sentiamo, anche fuori dal set, con gli altri non era così», aggiunge Barbieri riferendosi evidentemente a Carlo Cracco e Joe Bastianich, i colleghi che per più tempo gli hanno fatto compagnia in tv. «Non mi sono trovato male con nessun giudice, non lo dico per convenienza. Con gli altri non ci siamo mai telefonati fuori dal programma, non siamo mai andati a mangiare una pizza fuori dal set», ha aggiunto Barbieri. Che, alla fine dell’intervista, confessa anche il suo grande rimpianto: «Non avere un figlio, ma mai dire mai nella vita».