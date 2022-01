Belen e le corna, la frase che alimenta il mistero

MILANO - Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non hanno ancora chiarito le cause del loro allontanamento, anzi per molti della vera e propria fine della loro relazione. Ed ecco allora che una battuta pronunciata dall’argentina in una Instagram story dell’amica Patrizia Griffi si trasforma rapidamente in un giallo, potendosi interpretare come un’accusa a Spinalbese.

Nel video la Griffi si diverte con i filtri di Instagram, modificando la parte superiore della testa di Belen e facendo comparire delle corna. «Anche Belen ha scelto le corna, sei pazzesca!», dice la Griffi parlando dell’amica, che risponde con una domanda: «Le corna sono solo due?». «Perché?», le chiede la Griffi. E l’argentina: «Perché penso di averle». «Le avevi avute», precisa l’amica, ma Belen insiste: «No, no le avrò sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno».

È stata la sua una semplice battuta? Oppure Belen ha voluto approfittare dello scherzo dell’amica per accusare Antonino di averla tradita? La domanda è legittima e rimarrà tale almeno fino a quando uno dei due non farà chiarezza sui motivi che hanno messo fine alla loro storia d’amore.