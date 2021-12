Disavventura in Lapponia per Benedetta Parodi e Fabio Caressa

HELSINKI - Altro che Tropici, la nuova meta per le vacanze natalizie dei vip è l’Artico. Almeno secondo Fabio Caressa e Benedetta Parodi, che hanno scelto la Lapponia per le ferie invernali da trascorrere con i figli Matilde, Eleonora e Diego. Peccato che l’arrivo al circolo polare non sia stato proprio felice. Atterrata all’aeroporto di Rovaniemi, in Finlandia, la famiglia Caressa-Parodi s’è imbattuto in un imprevisto… sotto zero. «Incominciamo bene - ha raccontato la presentatrice su Instagram -: ci è arrivata una macchina per quattro persone, noi siamo in cinque più i bagagli e quindi per ora siamo qua. Come fa a portarci tutti. Forse moriremo di freddo davanti all’aeroporto di Rovaniemi in attesa che qualcuno ci venga a prendere, forse le renne. Buon inizio!».

L’attesa al gelo è stata vissuta tra qualche saltello per tenersi caldi e uno snack, fino a quando, dopo un’ora, è arrivata un’auto che ha portato la famiglia in albergo. L’accoglienza, però, non è stata delle migliori. «È stato faticoso perché non ci hanno neanche accompagnato in camera, ci hanno mollato alla reception con i bagagli - ha spiegato la Parodi -. Qui fa -15 gradi, noi eravamo senza guanti e cappello a cercare questi bungalow senza nessuna indicazione. Nessuno è venuto a darci una mano, a spiegarci come funziona. In questo un po’ carenti, però alla fine ce l’abbiamo fatta e non è male».

La prima escursione, invece, ha regalato grandi emozioni, con un viaggio a cavallo seguito da un percorso tra i boschi su una slitta trainata dagli husky. Divertiti i bambini, meno Caressa: «Non sono mai salito su un cavallo e non mi sento esattamente John Wayne, ma tant’è faremo…». Alla fine, però, tutto è andato per il meglio.